Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, la traduzione italiana è disponibile su PC e Mac

La traduzione italiana di Baldur's Gate: Siege of Dragonspear è disponibile per PC e Mac grazie al prezioso lavoro di un gruppo di appassionati che si celano dietro il nome de Gli Allegri Buffoni.

In attesa che Beamdog implementi la traduzione ufficialmente nel gioco con la patch 2.6, Gli Allegri Buffoni, un gruppo di appassionati di Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, hanno messo a disposizione di tutti la loro traduzione in italiano del gioco.

A questo indirizzo potete scaricare la patch. Per installarla correttamente su PC e Mac occorre seguire le istruzioni contenute all'interno del file, che vi riportiamo qui sotto:

"La localizzazione di Baldur's Gate: Siege of Dragonspear è compatibile con la versione Beadmog, Steam e GOG, sia per PC sia per Mac. Le modalità di installazione cambiano a seconda della piattaforma.

INSTALLAZIONE PER LA VERSIONE BEAMDOG

Estrarre i file nella directory dove avete installato SOD. I file che estraete DEVONO SOVRASCRIVERE quelli presenti nella cartella di destinazione. Fatto questo passaggio, avviate SOD e giocate.

INSTALLAZIONE PER LA VERSIONE STEAM e GOG