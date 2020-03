Monster Hunter World: Iceborne, arrivano il Brachydios rabbioso e il Rajang furioso

Con l'introduzione del Safi'jiva, e delle sue potentissime armi e armature, sembrava proprio che Monster Hunter World: Iceborne fosse arrivato a un punto fermo. Capcom aveva tuttavia già anticipato una nutrita schiera di aggiornamenti per il 2020 che, dopo una breve pausa necessaria ad allineare le release per console con la più recente per PC, avrebbero portato nelle gelide terre dell'espansione nuovi mostri da cacciare. Il piano che il team ha esposto pochi giorni fa sembra proprio voler rispettare le promesse iniziali: ad aprile sarà la volta del primo mostro arcitemprato di Iceborne, il Namielle, che farà il suo esordio insieme alla Kulve Taroth in versione Grado Maestro. A maggio tornerà uno dei draghi anziani più amati dalla community, l'Alatreon che abbiamo visto per la prima volta in Monster Hunter Tri per Wii tanti anni fa. E a tutto questo si aggiungeranno nuovi contenuti, come gli stili armi. Nell'attesa non staremo con le mani in mano, dato che la settimana scorsa un nuovo aggiornamento ha aggiunto al bestiario due varianti che i veterani della serie conoscono bene, il Brachydios rabbioso e il Rajang furioso. Vediamoli insieme.

Brachydios rabbioso

Dobbiamo dirvi la verità: se affrontate il Brachydios rabbioso prima del Rajang furioso, quest'ultimo potrebbe deludervi un pochino, dato che Capcom ha evidentemente concentrato i suoi sforzi soprattutto sulla variante del Brachydios, andando a sviluppare una caccia coi controfiocchi. Per intraprendere entrambe le missioni, dovrete prima aver completato la campagna di Iceborne e aver sbloccato le Terre Guida: è proprio in questa mappa che si aggira il Brachydios rabbioso, obiettivo di un incarico speciale intitolato "Tutta la mia rabbia". Il Brachydios rabbioso è comparso per la prima volta in Monster Hunter 4 Ultimate, ma questa versione è leggermente diversa e naturalmente dispone di attacchi e pattern completamente nuovi. Ricoperto da una melma rossastra che scivola sul pavimento quando l'attaccate, il Brachydios rabbioso è più grosso, più veloce e più aggressivo della sua controparte normale.

Affrontarlo senza l'abilità Resistenza scoppio è decisamente sconsigliato, non solo perché continuerà a usare attacchi che infliggono questa condizione anomala, ma soprattutto perché, dopo essersi spostato di zona in zona, il Brachydios rabbioso si rintanerà in punto di morte nell'area 15 del bioma vulcanico per lo scontro finale. Per quest'ultima fase della caccia, Capcom ha avuto un'idea geniale: il Brachydios rabbioso, infatti, sigillerà i due ingressi in modo che si possa soltanto entrare ma non uscire. Non potrete usare la Sfera del ritorno né le trappole; la musica cambierà in un tema inedito molto coinvolgente e il mostro guadagnerà due nuove abilità. Con la prima, il Brachydios rabbioso spargerà la sua melma esplosiva dappertutto: il calore offuscherà lo schermo e dovrete stare attenti a dove mettete i piedi, perché le pozze vi danneggeranno al contatto. La seconda abilità è un ruggito che farà esplodere tutte le melme nella grotta, infliggendo danni enormi agli sfortunati che non saranno riusciti a spostarsi in tempo. Per massimizzare le ricompense dovrete spaccargli i pugni, il corno frontale e mozzargli la coda.

Completato l'incarico speciale, sbloccherete un pendente e una nuova missione facoltativa GM6 intitolata "Brachy, dolore nel cuore" che vi consentirà di affrontare nuovamente il bestione e prendere i materiali necessari a fabbricare l'armatura. La domanda ovviamente è una sola: ne vale la pena? Decisamente sì! Oltre a essere molto bella, l'armatura del Brachydios rabbioso possiede abilità straordinariamente utili che stravolgeranno il meta consolidato. Già gli Schinieri rabbiosi β, con l'abilità Punto debole 2, uno slot 3 e uno slot 1 manderanno in pensione gli abusatissimi Schinieri di Garuga β, ma anche gli altri pezzi dell'armatura non sono niente male sia in versione α sia in versione β: tralasciando i vari punti in Artiglieria e Blocco, il protagonista assoluto è Istigatore che, solo tramite tre pezzi dell'armatura raggiunge il livello 7. Il bonus del set Volontà del Brachydios, infatti, aumenta il livello massimo dell'abilità Istigatore a due e a quattro pezzi.

Considerando che l'aggiornamento ha introdotto anche un nuovo miglioramento per l'Amuleto sfidante, che porta così l'abilità Istigatore da livello 4 a livello 5 solo tramite questo accessorio, è ovvio immaginare che nelle prossime settimane nasceranno tantissime nuove combinazioni basate sull'armatura del Brachydios e sull'ottimo Istigatore. Soddisfacenti anche le armi che hanno pochissimo da invidiare a quelle massimizzate del Safi'jiva. Possiedono tutte un valore di attacco base molto alto, affilatura viola naturale e un notevole attributo Scoppio. L'assenza di un'Affinità di partenza è compensata dagli ottimi slot per gioielli e da un look convincente: sono essenzialmente quelle del Brachydios comune, ma ricoperte di una melma rossa luminescente che le rende un po' più particolari. Sono armi senza dubbio valide per chi non ha ancora avuto occasione di massimizzare quelle Scoppio del Safi'jiva e probabilmente ne vedremo alcune entrare in meta insieme all'armatura del mostro.