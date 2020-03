PS5 e Xbox Series X il prezzo sarà meno di 500$ e usciranno nel 2020 per un analista

Il prezzo di PS5 e Xbox Series X sarà tra i 400$ e i 500$ e usciranno nel 2020 secondo l'analista Steven Bailey di Omdia.

Parlando con trueachievements.com, l'analista Steven Bailey di Omdia ha parlato a lungo della nuova generazione di console e ha fatto due previsioni piuttosto interessanti. La prima riguarda il prezzo delle console, mentre la seconda il periodo di uscita delle stesse.

Secondo lui, infatti, sia Microsoft sia Sony sono già predisposte a vendere in perdita le loro console. Lo hanno già fatto in passato e questo è un business che diventa redditizio negli anni. Xbox One quando è stata lanciata costava 471$ per produrla ed è stata venduta a 499$. Sony ha registrato grosse perdite con PS3. Si dice che entrambi i modelli da 20GB e 80GB costassero oltre 800 dollari e sono stati venduti rispettivamente a 499 e 599 dollari. Anche se non sappiamo il prezzo di Xbox Serie X e PS5, Bailey si aspetta un prezzo simile per le console di nuova generazione.

"Il prezzo ideale per entrambe le console oscillerà tra i 400 e i 500 dollari e questo perché quello dei 500 dollari è una soglia psicologica davvero importante. Penso perciò che i produttori sceglieranno di assorbire eventuali costi aggiuntivi piuttosto che rischiare di superare quel prezzo. Portare le persone su di una piattaforma è più importante dei ricavi sul breve periodo," ha detto Bailey.

Per quanto riguarda il lancio, l'analista non pensa che sarà rinviato: "Lanciare una console costa milioni e la sua pianificazione è durata anni. Anche limitando le spese marketing, il rinvio costerebbe troppo, ci sono troppi elementi coinvolti. Hanno scelto il 2020 piuttosto che il 2021 per un motivo: perché sanno di dover mettere in moto un nuovo ciclo di console".

Secondo Bailey il rischio è al massimo di avere poche console al lancio, ma non ci sarebbero benefici a rinviare tutto.

Cosa ne pensate?