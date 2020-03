PS5 e Xbox Series X: cosa sono i TeraFLOPS e quanto sono importanti?

Se c'è un termine che si è letteralmente accaparrato la scena videoludica in queste settimane causa PS5 e Xbox Series X è chiaramente TeraFLOPS. Teoricamente andrebbe utilizzato per descrivere con un numero sintetico la potenza di calcolo di un processore, ma oggi è decisamente più utilizzato per fare console war secondo lo strano assunto che: più una console ce l'ha grande, il numero, e più i suoi giochi saranno belli.

Ora, lungi da me cercare di farvi capire come il TeraFLOPS sia solo un indicatore generale di capacità di calcolo e non il valido e univoco rappresentante della potenza miracolosa di una macchina. Un po' ci ho anche provato con un paio di altri video che trovate in giro per il sito e nel nostro canale YouTube. Qui invece voglio andare alla base della questione e spiegarvi chiaramente cosa sono i TeraFLOPS. In questo modo, nelle chiacchiere da bar, anche voi potete dimostrare di essere più competenti.

Per iniziare mi riallaccio a un video che ho realizzato qualche mese fa in cui ho cercato di spiegarvi il significato dei termini tecnici più utilizzati nella next-gen e, più in generale, ogni qualvolta ci si ritrova a parlare di componenti hardware. Innanzitutto l'acronimo FLOP sta per floating point operations per second, ovvero operazioni in virgola mobile eseguite al secondo. Queste operazioni rappresentano i calcoli che un processore deve svolgere per completare un determinato compito. E con compito intendo qualsiasi cosa: dalla fisica all'audio, ai calcoli relativi alla routine dell'intelligenza artificiale fino, ovviamente, al rendering grafico. Il riferimento è alle operazioni in virgola mobile perché queste sono tra le più elementari e basilari svolgibili da un calcolatore e naturalmente maggiori sono i FLOP, maggiore è la potenza di calcolo di quel processore.

Il prefisso Tera serve ad indicare l'unità di grandezza di queste operazioni come i vari Kilo, Mega, Giga. 1 TeraFLOPS identifica 1000 miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.