Daredevil potrebbe arrivare su Ps5, Xbox Series X e PC

Un gioco su Daredevil potrebbe essere in lavorazione su PS5, Xbox Series X e PC. O almeno, questo è quello che emerge sentendo gli ultimi rumor della rete.

Rumor provenienti da 4chan, quindi potrebbero voler dire tutto, ma anche nulla. Secondo questa gola profonda il suo informatore sarebbe colui che gli ha dato informazioni su Marvel's Spider-Man per PS4 prima del tempo e che ha anche informazione sul prossimo Marvel's Avengers (ma che non diffonderà ancora). Comunque questa fonte dice che è in lavorazione un gioco su Daredevil.

Il gioco arriverà su PlayStation 5 e Xbox Serie X (oltre che su PC) tra il 2021 e il 2022. Sicuramente non arriverà su Switch. Sarà ambientato in una Chicago (!) moderna e open-world e avrà elementi molto oscuri e da detective story. Sarà un gioco solo di combattimenti corpo a corpo in stile Arkham, ma con abilità con del cooldown.

Daredevil avrà un sistema di localizzazione stile la modalità detective di Batman che consentirà di rallentare il tempo durante gli scontri, oltre che di avere indicazioni su come completare le missioni e trovare gli oggetti.

Il nemico principale sarà Bullseye. Sia il nemico che l'eroe saranno nel pieno della forma e non saranno dei novellini. Sarà possibile girare la città solo di notte e ci saranno differenti effetti atmosferici. La mappa sarà di 65 miglia quadrate e sfrutterà pienamente gli SSD delle nuove console e le altre capacità hardware disponibili con la next-gen.

Inoltre come bonus il leaker ha detto che sarebbe in lavorazione un gioco in stile God of War con protagonista Wolverine degli X-Men. Il gioco sarà pronto tra 2-3 anni.

Tutto molto bello, ma adesso che facciamo? Gli crediamo?