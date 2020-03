Google Stadia: ecco i tre giochi gratis di aprile 2020 per gli abbonati Pro

Si avvicina il mese di aprile e Sony, Microsoft e Google si apprestano ad annunciare i giochi che tutti gli abbonati "pro" potranno scaricare gratuitamente. Se agli utenti PS Plus andrà bene, i giochi svelati sono infatti eccellenti (sempre che vengano confermati), non si può dire lo stesso per gli utenti Stadia Pro.

Ecco i tre giochi gratis che Google Stadia metterà a disposizione per gli abbonati Pro a partire dal 1 aprile 2020 . Si tratta della Serious Sam Collection, Spitlings e Stacks On Stacks (On Stacks).



Serious Sam Collection è una raccolta che include tutti i contenuti di Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter e Serious Sam 3: BFE, comprese le espansioni The Legend of the Beast e Jewel of the Nile.

Spitlings è un gioco d'azione per un massimo di quattro giocatori da giocare in compagnia nello stesso salotto, mentre Stacks On Stacks (On Stacks) è un gioco in cui bisogna riuscire a costruire delle torri sempre più alte mentre un curioso cast di creature ci osserva.

Cinque altri giochi continueranno ad essere gratuiti anche ad aprile: Destiny 2: The Collection, Grid, Gylt, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.