PS Plus: i giochi gratuiti di aprile 2020 svelati per errore e sono eccellenti

Sony ha svelato per errore i giochi gratuiti di aprile 2020 per gli abbonati PS Plus, che sono davvero eccellenti, sempre che vengano confermati (diciamo che lo saranno al 99% visto il tipo di leak).

Si tratta di Uncharted 4: Fine di un Ladro di Naughty Dog e di Dirt Rally 2.0 di Codemasters. La notizia arriva da un video di Sony pubblicato per errore e rimosso troppo tardi per non essere visto da migliaia di persone. Naturalmente manca l'ufficialità, che arriverà a tempo debito, ma intanto potete iniziare a preparare i controller.

Uncharted 4: Fine di un Ladro è l'ultimo capitolo ufficiale della saga con protagonista l'avventuriero Nathan Drake, nonché uno dei titoli esclusivi più acclamati di PS4. Pubblicato nel 2016, è uno dei giochi che più di tutti ha spinto al massimo le caratteristiche della console di Sony. Si tratta di un'avventura dal forte stampo cinematografico come tradizione della serie vuole. All'inizio di Uncharted 4 troviamo Nathan Drake sposato con Elena Fisher. L'eroe sembra aver detto definitivamente addio alla sua vecchia occupazione. Il suo pensionamento non durerà però moltissimo, visto che presto gli eventi lo coinvolgeranno in un'altra, grande avventura.

Dirt Rally 2.0 è un eccellente gioco di guida, nonché la migliore simulazione di rally di questa generazione. Si tratta di un gioco che migliora in modo sostanziale tutti gli aspetti del suo predecessore, già acclamatissimo di suo.

Come sempre in questi casi vi invitiamo comunque ad attendere l'annuncio ufficiale per avere la conferma di quanto emerso. Intanto potete continuare a giocare con i giochi PS Plus di marzo 2020.