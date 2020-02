PS Plus marzo 2020, i giochi PS4 gratis di questo mese

Il PS Plus a marzo 2020 vedrà l'arrivo di due nuovi giochi gratuiti PS4, scaricabili dagli abbonati al servizio Sony per PlayStation 4. Si tratta di Shadow of the Colossus e Sonic Forces. I giochi saranno disponibili per il download a partire dal 3 marzo 2020 fino al 6 aprile. Shadow of the Colossus , uno dei videogiochi più celebrati e apprezzati di tutti i tempi, rinasce su PlayStation 4 per conquistare le nuove generazioni. L'avventura simbolo dell'era PS2 vanta ora una nuova veste grafica, prestazioni migliorate e comandi alternativi opzionali che rendono l'esperienza di gioco ancora più intensa. Dovremo dare la caccia a sedici colossali creature all'interno di un mondo fantastico, per poi affrontarle in epici duelli. Dovremo arrampicarci su mostri enormi per scoprirne i punti deboli, quindi colpirli con la spada prima che riescano a disarcionarti. Qui potete trovare la nostra recensione di Shadow of the Colossus . Sonic Forces è, invece, una scelta dettata dal successo al botteghino di Sonic - Il film . Sonic Forces è un nuovo capitolo di Sonic sviluppato in occasione del venticinquesimo anniversario della serie. Il nome è stato scelto traendo spunto da uno degli elementi chiave: lo scontro tra le forze del bene e quelle del male. Da un lato ci saranno infatti Sonic e i suoi amici, dall'altro l'immancabile Dr. Eggman con il suo esercito. Il sistema di gioco sarà un' evoluzione di Sonic Colours e Sonic Generations , con tre diversi stili che comprenderanno sia l'approccio classico che quello più attuale. Questa è la nostra recensione di Sonic Forces .

Avete ancora pochi giorni, quindi, per poter scaricare i giochi PS Plus di febbraio 2020. Il mese scorso sono stati messi a disposizione ben tre giochi: BioShock: The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour. Bioshock The Collection è la raccolta di tre capolavori del calibro di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite. The Sims 4 è il più recente capitolo della simulazione di vita di Electronic Arts. Firewall Zero Hour è invece uno sparatutto in prima persona in stile Rainbow Six: Siege per PlayStation VR.



Questi giochi dovrebbero essere disponibili fino al 3 marzo 2020 alle 17:59, ma fossimo in voi non aspetteremmo l'ultimo secondo per riscattarli, dato che esigenze tecniche potrebbero renderli indisponibili prima.



Cosa ne pensate dell'offerta di questo mese?