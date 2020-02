Huawei AppGallery VS Google Play Store e App Store, è già al terzo posto al mondo

Huawei AppGallery è l'ultimo nuovo arrivato tra gli store digitali di app per smartphone. E prendendo almeno per buoni i dati della società che lo ha creato, è già il terzo store più grande al mondo, subito dopo quelli dei diretti concorrenti: vale a dire Google Play Store (di Google) e App Store (di Apple).

Huawei AppGallery VS Google Play Store ed App Store, dunque: gli utenti attivi per il negozio di Huawei, società che pare non tornerà alle app Google, sono già a quota 400 milioni. Non pochi, dato il lancio recente e anche il ban che attualmente impedisce alla società cinese di fare affari con aziende americane. Vero, tempo fa Huawei affermò che avrebbe preferito continuare a collaborare con Google: ma a questo punto è ormai chiaro che proseguirà da sola. Almeno dal punto di vista degli store per le applicazioni.

Chissà se anche l'enorme successo di Huawei AppGallery centri qualcosa con la recente decisione di Google, che avrebbe chiesto un permesso speciale al governo statunitense per tornare a collaborare con Huawei: prendete quest'ultima notizia, per il momento, ancora come un'indiscrezione comunque. Una cosa è certa: i prossimi smartphone Huawei saranno completamente autonomi dal punto di vista di store digitale, app e servizi offerti ai clienti.