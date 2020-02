Pokémon Spada e Scudo potrebbero avere il DLC con più successo della storia

Pokémon Spada e Scudo potrebbero avere il DLC a pagamento con più successo della storia. Un'indagine di Famitsu, infatti, ha svelato come la maggior parte di coloro che hanno acquistato il gioco compreranno il pass di espansione.



Nonostante le polemiche che hanno portato alcuni a boicottare Pokémon Spada e Scudo, pur ottenendo l'effetto contrario, sembra che l'ultima avventura dei pokémon su Nintendo Switch si appresti a registrare un altro record.



Stando a quanto emerge da un'inchiesta svolta dal celebre settimanale giapponese Famitsu, la gran parte di coloro che hanno acquistato uno dei due giochi hanno intenzione di comprare il Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo.



L'88,2% dei fan giapponesi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, infatti, ha detto che ha intenzione di comprare il Pass di Espansione. Il 10% è indeciso e solo l'1,8% pensa di non comprarlo. Intenzioni che se rispettate lo renderebbero probabilmente il DLC a pagamento con l'attach rate più alto della storia dei videogiochi.



Non sappiamo se le reazioni dei fan occidentali siano le stesse, quello che è sicuro è il nuovo capitolo è un successo commerciale: Pokémon Spada e Scudo hanno superato i 16 milioni di copie vendute. Non ci stupirebbe, quindi, se la possibilità di espandere ulteriormente il proprio pokedex spingesse i giocatori di tutto il mondo a comprare senza remora e in massa anche il Pass di Espansione.