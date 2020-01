Pokémon Spada e Scudo: tutte le informazioni sul Pass Espansione diffuse da Nintendo

Pokémon Spada e Scudo verrà arricchito dal Pass Espansione annunciato da Nintendo nel corso del Pokémon Direct di questa settimana, vediamo dunque varie informazioni pubblicate dalla compagnia nel comunicato stampa dedicato, che presenta nuove creature e dettagli sui due DLC.



La prima espansione, prevista per giugno 2020, ci porta sull'Isola solitaria dell'Armatura, dove avrà luogo una nuova avventura nella regione di Galar. Si tratta di un'enorme isola ricca di paesaggi finora mai visti: spiagge spazzate dalle onde, paludi, grotte e dune sabbiose. Ci sono anche molti Pokémon che si sono stabiliti su quest'isola, vivendo in libertà in mezzo alla natura lussureggiante. Qui si trova perfino un dojo specializzato in alcune tecniche di allenamento molto particolari. Insieme ai loro Pokémon, gli Allenatori affronteranno un apprendistato con il maestro di questo dojo e si alleneranno duramente per diventare ancora più forti.



Le terre innevate della Corona sono invece l'ambientazione della seconda espansione, prevista nell'autunno 2020. La Landa Corona è caratterizzata da paesaggi argentei e scintillanti. In quest'area gelida dalle montagne frastagliate e coperte di neve, la gente vive in piccole comunità che si sostengono a vicenda. Una certa persona nominerà l'Allenatore capo della squadra di esplorazione della Landa Corona, con l'incarico di indagare sulle aree più remote di questa landa gelata. Qui gli Allenatori potranno esplorare in profondità le tane di Pokémon che avevano intravisto brevemente durante i Raid Dynamax.



Vediamo dunque i dettagli sui nuovi Pokémon di recente scoperta, in base a quanto riportato nel comunicato stampa del Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo.



Kubfu



Categoria: Pokémon Kung Fu

Tipo: Lotta

Altezza: 0,6 m

Peso: 12,0 kg

Abilità: Forza Interiore



Kubfu comparirà in L'isola solitaria dell'armatura. Questo Pokémon lavora con impegno e aspira ad allenare sia il corpo che la mente. Trae motivazione da ogni insuccesso, allenandosi con grande impegno dopo ogni sconfitta per diventare sempre più forte. Possiede un organo che produce energia di lotta nella parte inferiore dell'addome. Prima di cominciare la lotta, intensifica quest'energia utilizzando delle tecniche di respirazione particolari e una profonda concentrazione. I Kubfu si trovano in natura nelle zone montuose molto distanti da Galar, anche se in passato vivevano proprio in questa regione. Secondo quanto riportato nei testi storici, queste specie erano solite seguire gli umani quando questi visitavano terre sconosciute allo scopo di esplorarle o di espandere le loro attività commerciali. I documenti lasciano presupporre che i Kubfu che attualmente abitano le zone montuose remote discendano dagli antenati che, in passato, si sono stabiliti nelle terre lontane visitate durante questi viaggi.



Urshifu (Stile Singolcolpo)

Categoria: Pokémon Kung Fu

Tipo: Lotta/Buio

Altezza: 1,9 m

Peso: 105,0 kg

Abilità: Pugni Invisibili



Urshifu (Stile Pluricolpo)

Categoria: Pokémon Kung Fu

Tipo: Lotta/Acqua

Altezza: 1,9 m

Peso: 105,0 kg

Abilità: Pugni Invisibili



Kubfu si evolverà in Urshifu dopo aver intrapreso un allenamento adeguato. Sembra che Urshifu abbia due forme, Stile Singolcolpo e Stile Pluricolpo, e che ognuna di esse presenti anche dei tipi diversi. Nella forma Stile Singolcolpo, Urshifu preferisce lottare senza esclusione di colpi. Quando si arrabbia, attacca il nemico senza pietà fino a ridurlo in briciole. Le mosse di Urshifu Stile Singolcolpo sono spesso dirette, e sferrate scagliandosi in avanti seguendo una linea retta. All'inizio, si terrà a distanza dai suoi avversari, per poi balzare in avanti all'improvviso e assestare un colpo potentissimo molto da vicino. Nella forma Stile Pluricolpo, Urshifu mantiene un atteggiamento calmo, osservando i suoi avversari e misurandone la forza mentre evita gli attacchi. Durante la lotta, un Urshifu Stile Pluricolpo userà movimenti fluidi per schivare senza difficoltà i colpi dell'avversario e poi, in seguito, sopraffarlo con una raffica di colpi veloci. Urshifu Gigamax (Stile Singolcolpo)

Categoria: Pokémon Kung Fu

Tipo: Lotta/Buio

Altezza: 29 m

Peso: ??? kg

Abilità: Pugni Invisibili



Urshifu Gigamax (Stile Pluricolpo)

Categoria: Pokémon Kung Fu

Tipo: Lotta/Acqua

Altezza: 29 m

Peso: ??? kg

Abilità: Pugni Invisibili



Anche Urshifu Stile Singolcolpo e Urshifu Stile Pluricolpo possiedono delle forme Gigamax. Urshifu Gigamax Stile Singolcolpo sembra pronto a far esplodere la sua rabbia. La gente lo definisce sia come l'autentica incarnazione dell'ira che come un emissario divino la cui furia spazza via gli spiriti maligni. Urshifu Gigamax Stile Pluricolpo mantiene la sua posizione senza clamore e con un'espressione calma. Quando si trovano di fronte a questo Pokémon, alcuni provano una grande agitazione, poiché si sentono come se venissero messi a nudo fino al profondo dell'anima. Altri, invece, raccontano di aver provato un senso di sollievo, come se fossero stati purificati dagli spiriti maligni.



Calyrex



Categoria: Pokémon Re

Tipo: Psico/Erba

Altezza: 1,1 m

Peso: 7,7 kg

Abilità: Agitazione



Gli Allenatori incontreranno Calyrex in Le terre innevate della corona. Questo Pokémon regnò sull'intera regione di Galar in un lontano passato. Nonostante il suo aspetto leggero e delicato, ogni sua mossa trasmette grazia e dignità. Possiede anche un'intelligenza estremamente sviluppata, e si dice che possa vedere ogni evento passato, presente e futuro.



Forme Gigamax dei Pokémon iniziali



Il Pass di espansione L'isola solitaria dell'armatura permetterà agli Allenatori di aiutare alcuni dei Pokémon che viaggiano al loro fianco ad ottenere la capacità di gigamaxizzarsi. Ciò ha portato alla scoperta delle forme Gigamax di Rillaboom, Cinderace e Inteleon, le evoluzioni dei tre Pokémon fra i quali i giocatori hanno scelto il loro primo compagno di avventura nella regione di Galar.



Rillaboom Gigamax

Categoria: Pokémon Percussione

Tipo: Erba

Altezza: > 28,0 m

Peso: ???,? kg

Abilità: Erbaiuto



Il ceppo che Rillaboom usa come batteria è cresciuto a tal punto da sembrare una piccola foresta. Rillaboom Gigamax diventa tutt'uno con la sua foresta di tamburi, aumentando ulteriormente la sua potenza. Può controllare le sue bacchette come se fossero parte del suo corpo, e le tecniche che utilizza per suonare il suo tamburo rivelano un virtuosismo senza pari. Rillaboom Gigamax suona il suo tamburo con una concentrazione estrema, spinto dal potere che scaturisce dal suo interno. Il suono prodotto è così potente da attraversare gli oceani, tanto che può essere sentito dagli abitanti di altre regioni. Si dice che chiunque ascolti questo suono si lanci in una danza irrefrenabile, sopraffatto da un ritmo che lo possiede dall'interno.



Cinderace Gigamax

Categoria: Pokémon Cannoniere

Tipo: Fuoco

Altezza: > 27,0 m

Peso: ???,? kg

Abilità: Aiutofuoco



La palla di fuoco ai piedi di Cinderace ha raggiunto dimensioni massicce grazie all'energia del Gigamax. Se Cinderace Gigamax calcia la palla usando le sue tecniche ben affinate, il suo spirito combattivo si impossesserà della palla, che comincerà a seguire i nemici come se avesse una mente propria. Cinderace Gigamax possiede gambe di una potenza straordinaria, ritenuta superiore a quella della maggior parte dei Pokémon! Anche senza la sua gigantesca Palla Infuocata, può attaccare con potenti calci in grado di sopraffare altri Pokémon Dynamax.



Inteleon Gigamax

Categoria: Pokémon Agente

Tipo: Acqua

Altezza: > 40,0 m

Peso: ???,? kg

Abilità: Acquaiuto



Grazie al potere del Gigamax, Inteleon ha ottenuto una coda estremamente lunga. Si dice che sia lunga più di 40 metri. Quando si gigamaxizza, Inteleon estende la sua lunga coda e la tiene dritta come una colonna per assumere una posizione di lotta in cima ad essa. Questo Pokémon possiede una mente molto acuta ed è in grado di calcolare con precisione gli effetti della gravità sui suoi getti d'acqua, dimostrandosi un tiratore dall'abilità ineguagliabile. Inteleon possiede molte armi nascoste, le quali sono state potenziate dal fenomeno Gigamax. Le membrane nittitanti che ricoprono i suoi occhi non solo gli permettono di misurare la distanza tra sé e il bersaglio, ma ora gli consentono di rilevare la temperatura, la pressione dell'aria, e perfino il grado di umidità! Inteleon è anche un abile tiratore, in grado di colpire da oltre 15 km una bacca che rotola sul terreno!



Forme regionali di alcuni Pokémon conosciuti



A Galar sono state scoperte le forme regionali di alcuni Pokémon. Queste forme si sono adattate all'ambiente particolare della regione di Galar e hanno sviluppato un aspetto diverso dagli esemplari della stessa specie presenti in altre regioni. Vengono chiamate forme regionali di Galar, e sembra che anche il loro comportamento sia diverso rispetto a quello delle altre forme della loro specie.



Slowpoke di Galar

Categoria: Pokémon Ronfone

Tipo: Psico

Altezza: 1,2 m

Peso: 36,0 kg

Abilità: Voracità/Mente Locale



Gli Slowpoke di Galar erano soliti mangiare i semi di una pianta particolare che cresceva nel loro ambiente. Di fatto, questi semi non erano altro che la Galarnoce, utilizzata ancora oggi come una spezia essenziale per cucinare. Gli Slowpoke di Galar hanno accumulato delle particelle di questa spezia nel corso di numerose generazioni, assumendo così l'aspetto e il comportamento per cui sono conosciuti oggi. Lo Slowpoke di Galar trascorre le sue giornate sguazzando vicino alla riva del mare o dei fiumi senza pensare a nulla di particolare. A volte uno sguardo acuto attraversa i suoi occhi, ma la sua espressione assente ricompare subito. Si pensa che questo comportamento sia dovuto agli stimoli trasmessi al suo cervello dalle particelle di Galarnoce accumulate dallo Slowpoke di Galar, le quali provocano visioni terrificanti. Per fortuna, il Pokémon dimentica subito questi brutti pensieri. Se utilizzi uno strumento che puoi trovare sull'Isola dell'Armatura, lo Slowpoke di Galar può evolversi nello Slowbro di Galar. Se utilizzi uno strumento che puoi trovare nella Landa Corona, lo Slowpoke di Galar può evolversi nello Slowking di Galar.