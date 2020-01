Steam, nel 2019 pubblicata la stessa quantità di giochi del 2018

Nel 2019 è stato pubblicato su Steam quasi lo stesso numero di giochi del 2018. Stando ai dati raccolti da SteamSpy, durante l'anno appena trascorso sono approdati nel negozio di Valve 8.400 nuovi giochi, contro gli 8.195 dell'anno precedente, un aumento misero se comparato a quello degli anni precedenti. Ad esempio nel 2017 i giochi pubblicati furono 6.322, mentre nel 2016 4.400. Che anche la produzione di giochi spazzatura sia arrivata a saturazione?



Comunque sia, l'analista Daniel Ahmad, conosciuto come ZhugeEX, ha voluto sottolineare quanto i dati raccolti da SteamSpy siano in realtà fluttuanti. Ad esempio due anni fa lo stesso strumento aveva rilevato 7.600 giochi lanciati su Steam nel 2017, mentre nel 2018 aveva rivelato 9.300 giochi. Perché sono calati? Semplicemente gli sviluppatori hanno cambiato le date di lancio di alcuni giochi, in particolare quelli che sono passati dall'Accesso Anticipato al negozio principale.



La sostanza è che i dati indicati vanno presi come puramente indicativi e non come definitivi. L'accesso ai dati di Steam è più complicato di quanto possa sembrare.