Steam, nuovi saldi in arrivo per il capodanno cinese

Presto su Steam ci saranno dei nuovi saldi. Lo si è appreso da un messaggio inviato da Valve stessa ai suoi partner, gli sviluppatori, in cui si afferma che dal 23 gennaio 2020 inizieranno i saldi celebrativi del nuovo anno lunare, i cosiddetti Steam Lunar New Year Sale.



Il periodo dei saldi inizierà il 23 gennaio 2020 e durerà per cinque giorni, includendo anche il capodanno cinese, che quest'anno cade il 25 gennaio 2020. L'anno scorso gli stessi saldi si sono svolti a inizio febbraio, perché legati al calendario cinese.



Per adesso non ci sono dettagli sulle offerte, che dipenderanno in larga parte dagli sviluppatori stessi. Valve ha comunque ricordato a tutti che gli sconti potranno essere praticati solo sui giochi lanciati su Steam almeno trenta giorni prima dei saldi.