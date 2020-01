Disaster Report 4: Summer Memories: data d'uscita ufficiale occidentale

Il publisher NIS America ha svelato la data d'uscita ufficiale di Disaster Report 4: Summer Memories in occidente: il 7 aprile 2020. Inizialmente annunciato solo per PS4, il gioco uscirà anche per PC e Nintendo Switch.



Disaster Report 4: Summer Memories è ambientato in Giappone e, come vuole la serie, racconta della sopravvivenza di una città scossa da un potente terremoto. Riusciremo a scampare ai pericoli di un ambiente diventato ostile per il genere umano?



Attualmente Disaster Report 4: Summer Memories è prenotabile dal negozio ufficiale di NIS America. Assente la versione PC, che sarà acquistabile su Steam.



In testa alla notizia trovate un nuovo filmato di gameplay del gioco.