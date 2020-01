CES 2020, Samsung e gli occhiali AR si mostrano in un video

Si sta tenendo proprio in questi giorni il CES 2020 di Las Vegas, appuntamento imprescindibile per gli amanti del mondo della tecnologia in senso lato. Samsung, uno dei grandi protagonisti presenti, ha mostrato al mondo la versione riveduta, corretta e aggiornata dei suoi occhiali AR.

Si tratta di un prototipo forse neppure destinato alla commercializzazione globale, almeno per il momento, ma è indubbio che gli occhiali AR di Samsung proiettino tutti gli utilizzatori direttamente nel futuro della tecnologia. Basta far indossare gli occhiali, del tutto identici a quelli da sole, all'esoscheletro GEMS per iniziare a lavorare sulla propria postura e dedicarsi a del sano esercizio fisico: più tardi ci penserà il software ad analizzare tutti i risultati e a fornire un report all'utilizzatore.

Il video di Samsung qui di seguito riportato vi mostrerà ancora meglio il funzionamento degli occhiali AR di Samsung e dell'esoscheletro GEMS, oltre alle prestazioni della simpatica donna sul palco. Sembra che questa tecnologia sarà collegata ad un App da utilizzare da smartphone android, ma molto potrebbe cambiare prima di un ipotetico arrivo sul mercato.

After 1-on-1 training with #GEMS, workout results are aggregated and analyzed to provide professional feedback. #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/e5GJRNu9Jh — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020