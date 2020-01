Intel al CES 2020: novità su PC, intelligenza artificiale, cloud e network

Intel è tra le maggiori compagnie presenti al CES 2020 per mostrare varie innovazioni previste per il prossimo futuro, che vanno dalle soluzioni per PC all'intelligenza artificiale, uso del cloud e network anche in nuove forme.



La conferenza di Intel al CES 2020 è stata presentata dal CEO Bob Swan, il quale ha anche effettuato una dimostrazione della tecnologia Mobileye per la guida autonoma come una delle derivazioni degli studi sull'IA da parte della compagnia, oltre al lavoro svolto in collaborazione con la Croce Rossa Americana sul progetto Missing Maps, per cercare di migliorare le prevenzione e gli avvertimenti sui disastri naturali, utilizzando anche processori di seconda generazione Intel Xeon Scalable con accelerazione per l'intelligenza artificiale.



Sempre per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, sono state mostrate le applicazioni della nuova linea di processori mobili Intel Core Tiger Lake, dotati di accelerazione per IA e GPU integrate in grado di raggiungere livelli da schede discrete con l'architettura Intel Xe.



Ci sono stati inoltre importanti aggiornamenti su Project Athena, con i primi Chromebook ufficiali che fanno parte del progetto e dunque verificati Athena, in arrivo sul mercato. Presentati anche dispositivi caratterizzati da nuove forme e design come schermi doppi e pieghevoli come alcuni prodotti Lenovo e Dell, alcuni di questi basati su Intel Tiger Lake.



Altre applicazioni tecnologiche derivanti dalle ricerche di Intel riguardano innovazioni per servizi in streaming come Netflix con la nuova tecnologia di compressione video AV1 e il nuovo encoder ottimizzato per le CPU 2nd Gen Intel Xeon Scalable. Anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Intel sarà presente con la tecnologia 3D Athlete Tracking (3DAT), che utilizza l'intelligenza artificiale per raccogliere dati in nuovi modi, fornire informazioni e anche mostrare lo sport sotto nuovi punti di vista.