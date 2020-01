Vendite Italia, finisce l'anno ma FIFA 20 resta sempre in testa alle classifiche

Passano le settimane, i mesi e anche gli anni ma le vendite in Italia dimostrano sempre una costante, ovvero FIFA 20 in prima posizione, come possiamo vedere anche in questa settimana 52 del 2019, che ci porta alla fine dell'anno appena trascorso.



Anche questa è stata una settimana senza alcuna uscita di grosso calibro sul mercato, dunque è abbastanza fisiologico che l'andamento delle vendite sia rimasto quello standard dei periodi precedenti.



Tutto procede dunque come di consueto, con FIFA 20 in cima alla classifica aggregata e per piattaforma, seguito dal solito Call of Duty: Modern Warfare e dall'inossidabile GTA 5 che continua a vendere, imperterrito.



Luigi's Mansion 3 continua a dimostrare un'ottima verve a seguire, così come Pokémon Spada e anche Star Wars Jedi: Fallen Order, almeno per quanto riguarda la classifica aggregata, mentre Marvel's Spider-Man si riaffaccia nelle parti alte per quella divisa per piattaforma.



Classifica Italia settimana 52 (aggregata)

FIFA 20 (EA) Call of Duty: Modern Warfare (Activision) Grand Theft Auto V (Rockstar) Luigi's Mansion 3 (Nintendo) Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) Pokémon Spada (Nintendo) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Marvel's Spider-Man (Sony) Tekken 7 (Bandai Namco) Minecraft (Mojang)