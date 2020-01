Intel presenta un piccolo gaming PC modulare: NUC 9 Extreme Ghost Canyon

Intel prosegue con la sua sperimentazione nei gaming PC desktop con un altro dispositivo particolarmente piccolo e compatto, ma in questo caso anche modulare, con il nuovo NUC 9 Extreme Ghost Canyon.



Presentato al CES 2020, il nuovo PC da gioco è costruito sul concetto Intel NUC Compute Element, ovvero sulla possibilità di avere un piccolo gaming PC desktop completamente modulare con parti mobili per consentire facili upgrade attraverso i moduli "Compute Element".



All'interno del piccolo case tipo mini-ITX da 5 litri di capacità troviamo una CPU Unlocked Core i9 NUC, uno slot con GPU discreta e la possibilità di modificare ed effettuare upgrade ad ogni componente attraverso il semplice sistema NUC.



Mancano ancora i dettagli più specifici dell'hardware in questione, ma sembra che le CPU previste facciano parte della serie H di Intel, ovvero dei processori potenti ma comunque da laptop, dunque non gli standard i9 desktop. I componenti modulari devono inoltre essere compatibili con lo standard NUC da quanto emerge, dunque non sembra avere proprio la libertà di scelta e azione tipica di un vero desktop da assemblare, ma dal punto di vista della qualità costruttiva e dei componenti questo NUC 9 Extreme Ghost Canyon sembra essere molto interessante.