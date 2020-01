L'Intel Core i9-10900K è "semplicemente" un i9-9900k col 30% di performance Multi-Threading in più

Secondo un recente leak il Core i9-10900K, la decima generazione di processori Comet Lake di Intel, sarebbe "semplicemente" un i9-9900k col 30% di performance Multi-Threading in più. Una potenza garantita non tanto dai migliori processi costruttivi, ma semplicemente dal maggior numero di core contenuti nel processore.



Il leak arriva da MebiuW, un ex membro del forum Weibo.com, che ha diffuso quello che sembra un documento interno di Intel. In questo documento si possono trovare le performance sintetiche del nuovo processore di decima generazione Comet Lake, ottenute con strumenti quali SYSmark, SPEC, XPRT e Cinebench. Da questi risultati l'Intel Core i9-10900K risulta il 30% più veloce in Multi-Threading e il 3% più veloce in single-threading di un "vecchio" Core i9-9900k.



Risultati all'apparenza notevoli, ma che vanno messi in relazione con il processo costruttivo del processore. Intel, infatti, non ha modificato il suo processo produttivo a 14nm, e ha "semplicemente" aumentato la velocità di clock e il numero di core. Passare da 5 a 5.3 GHz spiegherebbe l'aumento delle performance a singolo thread, mentre aumentare da 8 a 10 i core giustificherebbe il salto in avanti del 30% nel multi-thread. Il tutto dovrebbe essere a carico dell'utente: il processore dovrebbe raggiungere picchi da 250W TDP per raggiungere lo stato PL2 e attivare tutti i sui core.



Con AMD tornata finalmente competitiva grazie alla famiglia Ryzen, se questi risultati fossero confermati sarà importante per Intel bilanciare al meglio il prezzo dei nuovi processori Comet Lake se vorrà mantenere inalterate le quote di mercato.