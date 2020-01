Dragon Ball Z: Nintendo Switch a tema creata da un fan

Nintendo Switch, la console ibrida targata Nintendo, è stata commercializzata anche in alcune varianti particolari, tutte però dedicate (giustamente) al mondo videoludico. Probabilmente non vedremo mai una versione di questa console dedicata al mondo dei manga e degli anime... per questo motivo, un fan ci ha pensato da sé, prendo come modello Dragon Ball Z.

Quella che potete vedere poco più avanti, in calce a questo articolo, è una console Nintendo Switch a tema Dragon Ball Z. Il fan in questione ha acquistato dei Joy-Con di colore verde chiaro (lo stesso del Drago Shenron), poi ha applicato agli stick analogici dei gommini protettivi che ricordano la Sfera del Drago da una stella. Nel complesso è evidente che abbia voluto ricreare il più possibile un tema fedele al suo manga/anime preferito: Dragon Ball Z, appunto (o più in generale il franchise di Akira Toriyama). Eccovi l'immagine.

Un paio di considerazioni a margine, prima di salutarci. Dragon Ball Super è la più recente serie del manga/anime di Toriyama, e potete leggerla online gratuitamente e legalmente su MangaPlus. Nintendo Switch VS PS5 e Xbox è invece uno dei nostri ultimi approfondimenti, in cui immaginiamo come la console ibrida potrebbe affrontare la nuova generazione.