Sony svela i giochi PS4 presenti al Taipei Game Show a febbraio 2020

Il Taipei Game Show è un evento ormai tradizionale per Sony, che anche quest'anno presenterà diversi giochi PS4 nel corso della fiera asiatica programmata per il mese di febbraio 2020.



L'evento si terrà a Taiwan dal 6 al 9 febbraio e per quanto riguarda PlayStation ha come motto "You are a star", a quanto pare. Solitamente, si tratta di un'occasione importante per presentare diversi titoli da lanciare sul mercato asiatico per Sony, sia adattamenti di giochi occidentali e giapponesi che titoli sviluppati da team provenienti da altre zone dell'Asia.



Al netto dunque di eventuali sorprese e nuovi annunci da effettuare nel corso dell'evento, ecco dunque la lineup dei giochi PS4 fissata da Sony per il Taipei Game Show:

The Last of Us Part II - Solo video

Marvel's Iron Man VR - Giocabile e video



NiOh 2 - Giocabile e video



Final Fantasy VII Remake - Giocabile e video



Trials of Mana - Giocabile e video



Marvel's Avengers - Giocabile e video



Cyberpunk 2077 - Solo video



Resident Evil Resistance - Giocabile e video



One Piece: Pirate Warriors 4 - Giocabile e video



Sword Art Online Alicization Lycoris - Giocabile e video



Tales of Arise - Solo video



Elden Ring - Solo video



Fairy Tail - Giocabile e video



Ys IX - Giocabile e video



Persona 5 Royal - Giocabile e video



13 Sentinels: Aegis Rim - Giocabile e video



Granblue Fantasy Versus - Giocabile e video



Yakuza: Like a Dragon - Solo video



NBA 2K20 - Giocabile e video



Gungrave G.o.r.e. - Solo video



Yo-Kai Watch 4++ - Solo video



Way of the Samurai Gaiden Katanakami - Solo video



Gleamlight - Solo video