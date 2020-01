Xbox, The Rock e Bill Gates 19 anni fa presentavano la console originale

Sono passati 19 anni esatti. Durante il CES del 2001 un aggressivo The Rock e il solito pacifico Bill Games hanno presentato la prima Xbox, la console che ha segnato il debutto di Microsoft all'interno del mercato dell'intrattenimento digitale. Sono passati quasi 20 anni e siamo alle porte di una nuova generazione di console. Quante cose sono cambiate?



Dal punto di vista del mercato dei videogiochi non molto, con Nintendo, Sony e Microsoft a spartirsi il mercato console. Apple e Google, infatti, sono ancora alla porta, incapaci di capitalizzare come si deve il gaming su mobile e col progetto Stadia che fatica a decollare.



Anche dal punto di vista fisico le cose, perlomeno per i due protagonisti del video, sembrano quasi identiche. The Rock e Gates devono aver trovato il filtro dell'eterna giovinezza, mannaggia a loro. Le loro carriere, però, sono ormai molto diverse. La stella WWE è ormai un affermato attore a tempo pieno, mentre il fondatore di Microsoft ha abbandonato gli affari e fa il filantropo. Comunque 19 anni fa iniziava la storia di Xbox e quindi si gettavano le basi dei vari Halo, Gears e Forza. Buon anniversario, allora, Xbox!