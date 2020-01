God of War: la regina delle Valchirie sconfitta in NG+ senza subire nemmeno un colpo

La regina delle Valchirie di God of War è un nemico ostico, soprattutto in NG+. O meglio, lo è per i comuni mortali, visto che lo streamer di Twitch Andréas "Sardoche" Honnet l'ha abbattuta senza subire nemmeno un colpo.



Il giovane e talentuoso giocatore ha impiegato 15 minuti ad abbattere l'ostico nemico. E lo ha fatto non solo alla proibitiva difficoltà NG+, ma anche senza subire un colpo, schivando per un pelo le potentissime mosse ad aria del nemico. Un'impresa che arriva due anni dopo l'uscita di God of War, a testimonianza della difficoltà del compito.



Lo stesso Sardoche è rimasto senza parole al termine della battaglia. Un'impresa degna di Kratos, il dio della guerra, vero?