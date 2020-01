One Piece: sei nuovi personaggi in arrivo nell'anime, prima immagine

Nell'ultimo anno la concentrazione del manga e dell'anime di One Piece sull'arco narrativo di Wano è stata pressoché totale, proprio perché si tratta di un momento importantissimo nella storia di Eiichiro Oda. Ora i fan dell'anime, in particolare, sono pronti a dare il benvenuto a sei nuovi personaggi.

Non si tratta dei sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, ma di sei new entry importanti nell'anime di One Piece, relativamente all'arco narrativo di Wano; i lettori del manga, in particolare, dovrebbero riconoscerli facilmente. Viceversa, gli spettatori dell'anime non li hanno mai visti prima d'ora: l'immagine poco più avanti ve li mostra tutti quanti. La donna sulla destra è Komurasaki, lo spadaccino si chiama Kyoshiro, il vecchio che separa i primi due dai gaglioffi sullo sfondo è invece Yasuie. Ci sarà tutto il tempo di conoscerli per bene, nei prossimi episodi.

L'anime di One Piece, a proposito, viene trasmesso ogni fine settimana in Giappone; in Italia sarà probabilmente Mediaset ad acquistare gli episodi di Wano in un pacchetto completo, adattarli, doppiarli e poi trasmetterli sulla rete nazionale. Resta da capire quando lo farà.

One Piece new character designs for Act 2 of Wano pic.twitter.com/ZlERTSxkx6 — YonkouProductions (@YonkouProd) December 27, 2019