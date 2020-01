Sony @ CES2020, seguite la diretta su Multiplayer.it dalle 01:00 di stanotte

Seguite la conferenza di Sony al CES2020 in diretta su Multiplayer.it. Si parlerà, si spera, di PS5, TV 8K, delle cuffie WH-1000XM4 e molto altro. Sony vuole presentare la sua "visione unica del futuro che unisce creatività e tecnologia come mai prima d'ora, per offrire nuove sensazioni ed emozioni." Saremo live dalle 01:00 di martedì 7 gennaio con Vincenzo Lettera e Francesco Serino.



La speranza è quella di vivere assieme qualche annuncio legato ai videogiochi: con PlayStation 5 alle porte non è così improbabile che Sony sveli qualche dettaglio in più della sua attesa console, magari annunciando anche un successore di PSVR.



Sicuramente ci saranno TV, telefoni e cuffie, tutti strumenti legati a doppia mandata al nostro hobby preferito. L'appuntamento è quindi per stanotte all'una, quando Vincenzo Lettera e Francesco Serino ci terranno compagnia in attesa dell'inizio dello show, fissato per le 2:00 di martedì 7 gennaio.