Pokémon Spada e Scudo, le creature del Pass Espansione potranno essere ottenute anche senza acquistare il DLC

Sembra che le nuove creature presenti nel Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo possano essere ottenute anche da coloro che non acquistano i DLC in questione, attraverso il trading.



Con l'arrivo del Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo, il gioco ottiene due nuove aree esplorabili che espandono la regione di Galar e implementano anche nuove creature inedite: Isola Solitaria dell'Armatura sarà disponibile alla fine di giugno, mentre Le Terre Innevate della Corona arriverà durante l'autunno.



Entrambi i DLC aggiungeranno nuovi scenari, missioni e personaggi, ma almeno le creature potranno essere ottenute anche da coloro che non acquistano le espansioni, per farlo sarà necessario ricorrere allo scambio, attraverso il sistema previsto per il trading in Pokémon Spada e Scudo.



La cosa può sembrare logica, ma considerando il normale funzionamento dei DLC a pagamento non era scontata: tuttavia pare che Nintendo abbia deciso di prevedere la presenza dei nuovi Pokémon nel gioco anche senza possedere le espansioni. Questo avverrà infatti attraverso un aggiornamento gratuito per tutti, che verosimilmente predisporrà Pokémon Spada e Scudo all'introduzione delle nuove creature.



Con un aggiornamento disponibile oggi, 9 gennaio 2020, sarà inoltre possibile sperimentare l'inizio delle nuove espansioni gratuitamente: dopo aver scaricato l'aggiornamento, dobbiamo dirigerci verso la Stazione di Brassbury. Qui incontreremo lo stesso Allenatore che compare nel Pass di espansione. In Pokémon Spada si tratta di Sofora, mentre in Pokémon Scudo è Savory. I giocatori possono inoltre far entrare lo Slowpoke di Galar nella propria squadra.