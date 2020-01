Pokémon Spada e Scudo, Pass Espansione annunciato nel Nintendo Direct

Pokémon Spada e Scudo vedrà l'arrivo di un Pass Espansione che, al prezzo di 29,99 euro, arricchirà l'esperienza grazie a due differenti contenuti: L'Isola Solitaria dell'Armatura e Le Terre Innevate della Corona.



L'Isola Solitaria dell'Armatura sarà disponibile alla fine di giugno, mentre Le Terre Innevate della Corona arriverà durante l'autunno. Entrambi i DLC aggiungeranno nuovi scenari, missioni e personaggi all'esperienza di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.



Ne l'Isola Solitaria dell'Armatura avremo a che fare con un nuovo Pokémon, Kubfu, in grado di evolversi in Urshifu e dotato anche della capacità Gigamax, con tutta una serie di abilità peculiari da sfruttare in combattimento.



Calyrex è invece il Pokémon leggendario che troveremo in queste nuove avventure: una creatura di tipo psico / erba, che verrà accompagnata da altri leggendari vecchi e nuovi.



Ulteriori dettagli verranno rivelati attraverso comunicati ufficiali.