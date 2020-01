Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, data d'uscita e demo per il remake Switch

Durante il Pokémon Direct di oggi 9 gennaio 2020, Nintendo ha annunciato Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. Si tratta del remake di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso, in arrivo il 6 marzo su Nintendo Switch. La demo sarà online oggi su eShop.



L'originale Squadra di Soccorso uscì nel 2006 su Nintendo DS. Similmente a quanto accade per i giochi della serie principale uscì in due versioni, Rosso e Blu. Su Switch, invece, arriverà solo una versione del gioco.



La versione demo sarà scaricabile a partire da oggi, ma tanto non ci sarà da aspettare molto prima di poter mettere le mani sulla versione finale: il 6 marzo Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX arriverà nei negozi.