Pokémon Home, data d'uscita per l'app che collega Pokémon Spada e Scudo con Go, Let's Go Pikachu ed Eevee

Grazie all'app Pokémon Home da febbraio sarà possibile importare in Pokémon Spada e Scudo i mostri tascabili catturati in Let's Go Pikachu ed Eevee. L'app sarà disponibile da febbraio 2020.



In coda al Pokémon Direct di oggi Nintendo ha distribuito qualche informazione in più su Pokémon Home. In maniera molto similare alla Banca Pokémon, Pokémon Home consentirà di importare i pokémon da Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, Pokémon Go e la Banca Pokémon. Curiosamente si potranno esportare solo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Almeno potremo sfruttarli nelle nuove ragioni annunciate col Pass Espansione.