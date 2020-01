Xbox Series X, specifiche tecniche: il director of hardware invita alla calma

Xbox Series X non ha ancora delle specifiche tecniche ufficiali, e il senior director of hardware David Prien si è chiesto su Twitter come mai tutti vogliano già conoscerle.



"Domanda seria, non voglio fare polemica o console war: perché la gente vuole conoscere le specifiche tecniche di qualsiasi cosa tanto in anticipo?", ha scritto Prien riferendosi ai rumor su Xbox Series X e PS5.



"Vi farebbe cambiare idea se questi dati uscissero solo il giorno del lancio? Perché a mio avviso sono come gli spoiler di un film: non voglio riceverne finché non avrò preso il mio biglietto."



Ha provato a rispondergli, fra gli altri, Tom Warren di The Verge, dicendo che gli utenti sono curiosi di conoscere questi dettagli per capire cosa possono aspettarsi dai giochi della prossima generazione.



Altri hanno parlato di una questione di budget: conoscere la potenza delle prossime console potrebbe far propendere per l'una o l'altra laddove sia impossibile acquistarle entrambe.



Alla fine della discussione Prien ha svelato che il suo stato d'animo deriva dalla recente partecipazione al CES 2020, quando numerose persone gli hanno chiesto di rivelare le specifiche di Xbox Series X e, di fronte a un rifiuto, lo hanno persino insultato.





Serious question, not looking for toxicity or box wars. Why do people want to know specs of anything so far in advance? Will it change what you buy since it will be same day of launch? To me it's like movie spoilers I don't want to know until I buy my movie ticket. — David "8K" Prien (@dprien) January 8, 2020