Steam, le colonne sonore non sono più considerate un DLC

Steam ha finalmente risolto uno dei problemi più annosi del suo database. Da oggi le colonne sonore dei nostri giochi preferiti non sono più considerate un DLC, ma saranno gestite singolarmente, semplificando in questo modo sia l'acquisto che la loro fruizione.



Fino ad oggi, infatti, le colonne sonore erano considerate dei DLC e legate a doppia mandata ai giochi. Una cosa che limitava fortemente il loro acquisto, così come la loro fruizione. Dal 9 gennaio, ovvero oggi, però, le cose cambieranno: tutte le soundtrack acquistate d'ora in poi saranno elementi a parte acquistabili singolarmente.



Così da poter mettere la musica in vendita anche nel caso in cui il gioco non sia disponibile. Epic Games Store, sto guardando te.

Valve metterà a disposizione anche dei pratici strumenti che aiuteranno gli sviluppatori ad estrarre più facilmente i brani dai giochi e per metterli in vendita. Tali strumenti saranno messi a disposizione di tutti in vista dei saldi legati al capodanno cinese.