FIFA 20, Virgil van Dijk del Liverpool è il primo difensore con valore a 99

L'anno di Virgil van Dijk e del Liverpool è stato eccezionale. Possiamo dire che gli è mancato solo il Pallone d'oro. A parziale consolazione, l'olandese è entrato nella storia di FIFA 20. Nessun altro difensore aveva raggiunto un valore a 99 in FUT.



A coronamento di un'annata eccezionale nella quale ha alzato la Champions League, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club, per Virgil van Dijk è arrivata una nuova (piccola) soddisfazione. Si tratta di un riconoscimento meno importante rispetto al Pallone d'oro, ma nessuno prima dell'olandese era riuscito a raggiungere una valutazione di 99 in FIFA. Ci hanno provato mostri sacri come Cannavaro, Ramos e Chiellini, ma nessuno c'era riuscito.



L'annuncio della squadra dell'anno di FIFA 20 ha invece ufficializzato la cosa: nessuno potrà mai fare meglio di quanto ha fatto il difensore del Liverpool in FIFA 20. Gli altri possono solo sperare di fare come lui. Non male per uno che non ha ancora raggiunto i 30 anni.