Batman, Warner Bros Montreal diffonde ancora indizi sulla Corte dei Gufi?

Warner Bros Montreal potrebbe aver diffuso nuovi indizi sul nuovo gioco di Batman e la Corte dei gufi. Lo ha fatto pubblicando sui suoi social tre immagini che messe assieme danno vita ad un logo più complesso che potrebbe ricordare la Justice League o il celebre gruppo criminale con sede a Gotham.



Il vero problema è che è ancora tutto molto fumoso. Nonostante siano passati molti anni dall'ultimo gioco di Batman, stiamo parlando di Batman: Arkham Knight del 2015, ancora non sappiamo ufficialmente cosa stanno facendo sia Rocksteady, sia Warner Montreal. Sappiamo solo che non fanno più un gioco sulla Suicide Squad.



Peccato che lo studio canadese si diverta a stuzzicarci. Di Batman: Court of Owls si parla già da tempo, ma, nonostante si dicesse sarebbe stato mostrato ai VGA 2019, nessuno ha ancora visto nulla. Oggi sui social sono comparse queste immagini:





Cape sur la nuit / Capture the Knight pic.twitter.com/cIJTEZgDj1 — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) January 9, 2020