Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, nuovo trailer per il gioco PS4 e Switch

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, lo spettacolare spin-off di Persona 5 che mescola degli elementi di questo celebre gioco di ruolo con i musou. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sarà pubblicato in Giappone su PS4 e Switch il 20 febbraio 2020.



Tutti gli amanti dei Phantom Thieves dovrebbero seguire Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers con attenzione. Si tratta di un action game che dovrebbe unire la struttura e lo stile di Persona 5 con i musou. Potrebbe sembrare un'operazione azzardata, ma dopo Fire Emblem e Zelda, tutto o quasi può diventare un musou. Ecco, infatti, la nostra anteprima di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.



Nel trailer si vedono i tipici momenti di svago dei protagonisti di Persona 5 con scene d'azione dall'alto tasso di spettacolarità. Il mix è invitante, ma per ora il gioco è previsto solo in Giappone a partire dal 20 febbraio 2020.

