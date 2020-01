Monster Hunter World: Iceborne, il DLC è finalmente disponibile anche su PC

Monster Hunter World: Iceborne, il gigantesco DLC del gioco di ruolo action di Capcom, è finalmente disponibile anche su PC dopo lunga attesa. Questa enorme espansione, infatti, è già disponibile da tempo su PS4 e Xbox One.



Nel caso siate interessati, ecco la recensione di Monster Hunter World: Iceborne. Come sottolinea Aligi nella sua analisi, quella per PC non è una semplice conversione.



La versione PC di Monster Hunter World: Iceborne include anche diverse feature grafiche come un texture pack in alta risoluzione, impostazioni grafiche personalizzabili, il supporto a DirectX 12, ottimizzazione per FidelityFX CAS e upscaling. Inoltre, i controlli con mouse e tastiera sono stati rivisitati per essere più adatti alle nuove azioni e abilità eseguibili su PC.



Per celebrare il lancio di Iceborne, Capcom ha deciso di offrire due diversi pack gratuiti a tutti coloro che acquisteranno l'espansione su PC. Entrambi i pack sono disponibili solamente per un tempo limitato e possono essere riscattati effettuando il login tra il 9 gennaio e il 5 febbraio.