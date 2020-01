Fortnite, DrLupo presenterà al Pax South Liferun, la modalità dove si salvano vite

La nuova modalità di Fortnite si chiamerà Liferun ed è pensata in collaborazione con la Croce Rossa Internazionale. Al momento si sanno pochi dettagli in merito, se non che si salveranno delle vite e DrLupo, ONE_shot_GURL e Lachlan la presenteranno al Pax South 2020.



Come sempre Fortnite si evolve e si stravolge ogni pochi settimane. Dopo aver ospitato Guerre Stellari, anche se le Spade Laser di Star Wars erano afflitte da un bug, questa volta cambierà decisamente filosofia. Durante il Pax South 2020, infatti, streamer del calibro di DrLupo, ONE_shot_GURL e Lachlan giocheranno a Liferun, la nuova modalità pensata in collaborazione con la Croce Rossa Internazionale. Per questo motivo l'obiettivo sarà salvare delle vite, non toglierle.



Liferun sarà contenuta all'interno della modalità creativa e sarà presentata il 19 gennaio 2020 a partire dalle 17 nella sezione Arena del Pax South.