Fortnite: Spade Laser di Star Wars afflitte da un bug, giocatori chiedono la rimozione

Forse a voi non è ancora capitato, ma le spade laser di Fortnite sono afflitte da un bug molto fastidioso, che porta spesso all'eliminazione o del loro utilizzatore o degli ignari avversari. Cerchiamo di capire meglio cosa sta accadendo in questi giorni nel Battle Royale di Epic Games.

Le spade laser sono state introdotte su Fortnite Capitolo 2 ad inizio dicembre 2019, in occasione dell'evento crossover con Star Wars: sono armi mitiche in grado di eliminare gli avversari in pochi secondi, se adeguatamente utilizzate. Il problema è che in questi giorni si sta anche verificando un bug molto fastidioso legato alla desincronizzazione dell'utilizzatore della spada: il giocatore che la impugna si "teletrasporta", senza volerlo, da un posto all'altro del luogo in cui sta avvenendo il combattimento. Ne consegue che i suoi avversari vengono colpiti ed eliminati senza capire assolutamente nulla di quanto sia accadendo.

Ma i problemi di sincronizzazione a volte penalizzano anche il giocatore di Fortnite che impugna la spada: magari la usa per parare i proiettili nemici, e invece si ritrova teletrasportato con gli avversari posizionati alle sue alle spalle, finendo così eliminato. Ecco un video che vi mostra il problema di cui vi abbiamo parlato: le spade laser, comunque, spariranno attorno al 7 gennaio 2020 da Fortnite Capitolo 2. Ciò non sta impedendo ai giocatori di chiedere la rimozione agli sviluppatori di Epic Games, e subito.