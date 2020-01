Epic Games Store, tre giochi gratis in questi primi giorni di gennaio 2020

Epic Games Store dimostra di voler continuare con le offerte anche per il nuovo anno proponendo ben tre giochi gratis in questi primi giorni di gennaio, ovvero Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders 2: Deathinitive Edition e STEEP.



I tre giochi gratis possono essere scaricati da oggi, 1 gennaio, fino al 9 gennaio 2020 alle ore 17:00, semplicemente andando su Epic Games Store e riscattandoli attraverso il proprio account, tutto gratuitamente.



Darksiders: Warmastered Edition e Darksiders 2: Deathinitive Edition sono le versioni aggiornate, con rimaneggiamenti grafici e tutti i contenuti aggiuntivi usciti dopo il lancio originale, dei due action game di Vigil con implicazioni bibliche, che vedono Guerra e Morte rispettivamente protagonisti delle storie messe in scena.



Steep è invece la simulazione di snowboard da parte di Ubisoft, particolarmente a tema con il periodo invernale e peraltro piuttosto completo in termini di contenuti e modalità di gioco. In generale, dunque, si tratta di tre giochi molto interessanti, che indicano come Epic Games abbia decisamente intenzione di proseguire con la politica dei giochi gratuiti anche nel corso del 2020.