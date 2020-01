Toss a Coin to Your Witcher, la canzone in The Witcher con una mod

Toss a Coin to Your Witcher, la canzone resa celebre dalla serie Netflix, può essere inserita nell'originale The Witcher grazie a una mod creata da tale hub997.



Si tratta di una modifica che in pratica va a sostituire due cutscene presenti negli scenari di New Narakort e Murky Waters durante la campagna del primo episodio di The Witcher.



Non parliamo tuttavia della semplice introduzione del brano: il modder ha aggiunto una serie di PNG per fare da pubblico e sincronizzato i movimenti di Ranucolo sul liuto per riprodurre il ritmo della canzone.



Per scaricare e installare la mod, visitate questa pagina.