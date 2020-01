WWE 2K20, nuovo bug: il gioco va in crash nel passaggio al 2020

WWE 2K20 ha fatto molto parlare di sé per via dei numerosi bug che hanno afflitto il gioco fin dal lancio. Ebbene, alla lista si è aggiunto un nuovo problema: il gioco va in crash nel passaggio al 2020.



Sembra che in qualche modo l'aggiornamento della data, con l'arrivo del nuovo anno, provochi un qualche scompenso nel delicato equilibrio di WWE 2K20, che finisce per crashare clamorosamente e in qualsiasi modalità.



Gioco inutilizzabile fino all'arrivo di una patch, insomma, ma per fortuna esiste un semplice workaround per tamponare la questione fino al prossimo aggiornamento: bisogna cambiare la data del sistema riportandola al 2019.