PlayStation, un trailer celebrativo per i 25 anni del brand

PlayStation saluta il 2019 con un trailer celebrativo per i 25 anni del brand che include una suggestiva carrellata di immagini dedicate alle varie PSone, PS2, PSP, PS3, PlayStation Vita e naturalmente PS4.



Il video festeggia un'ultima volta il compleanno della piattaforma Sony, che ci tiene compagnia appunto da venticinque anni con diversi modelli, anche portatili.



"Ci avete aiutato a festeggiare questi incredibili 25 anni di gioco, dunque unitevi a noi per segnare non solo la fine di un anno eccezionale, ma anche a celebrare le console e l'hardware che ci hanno fatti incontrare", recita il testo a corredo del trailer.