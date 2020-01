I migliori giochi PS4, PC, Xbox One e Switch in uscita nel mese di gennaio 2020

Gennaio 2020 apre un anno di uscite davvero interessanti anche se non vuole bruciarsi subito le sue cartucce migliori: il primo mese dell'anno nuovo infatti non spinge subito sull'acceleratore ma propone una lista contenuta, ma non deludente, di giochi per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Tra i titoli con più risonanza vi sono senza dubbio Warcraft III Reforged, atteso per la fine del 2019 e slittato di qualche settimana, Dragon Ball Z: Kakarot e Journey to the Savage Planet. Per non perdervi nessuna uscita potete consultare la lista completa delle uscite nella nostra sezione Giochi in uscita, mentre per approfondire le singole uscite vi invitiamo guardare il video in testa all'articolo.