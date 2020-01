League of Legends, ricavi mostruosi nel 2019

League of Legends ha prodotto ricavi mostruosi nel 2019. Si parla di ben 1,5 miliardi di dollari, secondo la compagnia di analisi del mercato digitale SuperData, nonostante i dieci anni trascorsi dal lancio. Solo Fortnite ha fatto meglio, con 1,8 miliardi di dollari, sempre tenendo conto del solo 2019.



Inoltre, sempre nell'anno appena trascorso, League of Legends ha prodotto 100 milioni di dollari di ricavi in più del 2018. Rispetto al 2016 e al 2017 il risultato è però ancora inferiore, visto che si parla rispettivamente di 1,7 e di 2,1 miliardi di dollari incassati complessivamente.



Riot Games non intende comunque fermarsi. Sono ancora freschi gli annunci dei suoi progetti interni per il franchise League of Legends, così come quello della fondazione dell'etichetta Riot Forge, che si occuperà di pubblicare titoli ambientati nell'universo di League of Legends sviluppati da terze parti.