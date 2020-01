Samsung Galaxy S11, presentazione l'11 febbraio 2020? Il video della promo è online

Ancora conferme circa la presentazione del Samsung Galaxy S11 (o S20, se cambierà nome): l'evento in programma dovrebbe tenersi a febbraio 2020, secondo gli ultimi rumor. Ma adesso possediamo addirittura il video promozionale dell'intero evento, grazie ad un leak emerso online nelle ultime ore.

Questa promo conferma l'evento Samsung Unpacked per il prossimo 11 febbraio 2020: sarà dunque l'11 febbraio 2020, salvo sorprese, il giorno in cui Samsung mostrerà al mondo sia il Samsung Galaxy S11, nuovo smartphone android top di gamma della società, che il Samsung Galaxy Fold 2. La promo è stata condivisa su Twitter dai collaboratori di XDA e tutti la danno giustamente per autentica: la trovate poco più avanti.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S11 per ora appartengono ancora al contesto dei rumor, ma comunque sono le seguenti: display Dynamic AMOLED da 6,9" con refresh rate a 120Hz; processore Exynos 990 (Europa), Qualcomm Snapdragon 865 (resto del mondo); 12GB di RAM; fotocamera anteriore singola e 5 fotocamere posteriori; batteria da 5.000mAh.

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020