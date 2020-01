Samsung Galaxy S10, A10, A20e, A30: patch di gennaio 2020 disponibile, i dettagli

Pronti ad aggiornare Samsung Galaxy S10 e i suoi cugini? A volte l'attesa per la nuova patch di sicurezza mensile è interminabile, altre volte arriva a sorpresa, anche ad inizio mese. Questo è accaduto anche nelle ultime ore, con la patch di gennaio 2020 disponibile già per un elevato numero di smartphone android targati Samsung.

Nel momento in cui scriviamo la patch di sicurezza di gennaio 2020 per sistemi operativi android è disponibile per Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy A10, A20e e A30. Se possedete uno di questi modelli, semplicemente recatevi presso le impostazioni del dispositivo, poi alla voce aggiornamenti di sistema, e mettete in download l'update. Se non è disponibile, allora probabilmente il vostro smartphone android è un modello brandizzato: niente paura, sarà sufficiente attendere qualche altro giorno al massimo.

Nelle prossime settimane dovrebbero approdare sul mercato internazionale anche i modelli Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite; in una nuova presentazione nei primi mesi del 2020, inoltre, Samsung mostrerà al mondo il Samsung Galaxy S11 (che cambierà forse nome in S20). Vi terremo aggiornati.