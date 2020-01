GTA 5 gratis su Xbox Game Pass per gli abbonati, il 2020 del servizio Microsoft parte forte

GTA 5 è stato inserito nel catalogo di Xbox Game Pass come nuovo gioco gratis per gli abbonati, rappresentando una prima introduzione davvero di grande spessore per il servizio Microsoft in questo 2020 appena iniziato.



Il gioco di Rockstar Games non era stato annunciato in precedenza come candidato ad entrare a far parte di Xbox Game Pass, dunque l'arrivo di Grand Theft Auto V giunge completamente a sorpresa, come spesso accade con i giochi nel catalogo ma non con quelli così importanti, solitamente.



Al momento, GTA 5 è disponibile solo su Xbox Game Pass per console, ovvero su Xbox One, in attesa di capire se sia destinato ad arrivare anche su PC. Chiaramente, secondo le regole standard di Xbox Live, per accedere a GTA Online è necessario avere un abbonamento a Xbox Live Gold, oppure possedere l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate che comprende quest'ultimo oltre alla versione del servizio per PC.



Restiamo dunque in attesa delle nuove mandate di giochi previste per gennaio 2020 in Xbox Game Pass, ma questo inizio di nuovo anno per la sottoscrizione Microsoft sembra decisamente promettente, intanto.





Explore the stunning world of Los Santos and Blaine County in the ultimate Grand Theft Auto V experience with @XboxGamePass. https://t.co/HFdiTfrqip — Xbox Wire (@XboxWire) January 3, 2020