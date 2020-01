Wanking Simulator su Steam, masturbazione virtuale per tutti con la demo

Disponibile su Steam la demo di Wanking Simulator, simulatore di masturbazione unico nel suo genere. La versione finale del gioco sarà lanciata nel corso del primo quarto del 2020.



Quindi a brevissimo potremo tutti spargere il 'caos masturbatorio' nella città di Gay Bay in cui è ambientata la folle avventura del protagonista, tal Winston Gay. Cosa lo ha scatenato? Pare che facesse troppo rumore durante i suoi 'allenamenti solitari' e la polizia, spinta dai suoi vicini, lo abbia espropriato del suo appartamento trasformandolo in un clochard. Un simile affronto merita un terribile vendetta.



Lo sviluppatore, MrCiastku, ha annunciato anche che Wanking Simulator arriverà su console, senza specificare in che tempi. Da notare che nel gioco non si vedono genitali, opportunamente censurati, come fatto notare dal publisher Ultimate Games S.A. nel comunicato stampa ufficiale. Inoltre l'unico atto sessuale rappresentato nel gioco è la masturbazione del protagonista.



In termini di contenuti, Wanking Simulator avrà una campagna single player e altre modalità, sempre single player, come quella arena, in cui si affronteranno le classiche orde di nemici di forza crescente, delle sfide e la modalità sandbox.



Wanking Simulator su Steam.