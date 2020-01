Apex Legends non si scontrerà con Fortnite sul piano social, assicura Respawn

Apex Legends non ha intenzione di combattere Fortnite sul suo stesso piano per quanto riguarda le iniziative social, ha detto chiaramente Vince Zampella, CEO di Respawn Entertainment.



Epic Games ha infatti adottato un approccio particolare per Fortnite, trattandosi ormai di un vero e proprio fenomeno culturale di massa: eventi come il passaggio al Capitolo 2 o i cross-over con i blockbuster cinematografici assumono un aspetto che trascende la dimensione classica del videogioco, andando a tutti gli effetti a invadere la sfera social.



Fortnite, insomma, è diventato una sorta di piattaforma social al di là del suo essere anche un videogioco, ma questo è un suo aspetto specifico su cui Apex Legends, per esempio, non vuole interferire. Pur trattandosi di uno sparatutto legato al titolo Epic Games da una struttura simile, essendo un altro Battle royale, Apex Legends resta sostanzialmente un videogioco classico.



Il CEO di Respawn Entertainment ha detto chiaramente di non avere intenzione di seguire la strada di Fortnite, ad esempio, nella volontà di proporre una sorta di hub social per i giocatori. D'altra parte, Apex Legends è un gioco che si basa su personaggi dalle caratteristiche ben definite, dunque non si presta a una personalizzazione estrema dell'esperienza di gioco.



Piuttosto, l'idea di Respawn è di concentrarsi sull'elaborazione di nuove meccaniche di gioco e nuovi modi di approfondire l'evoluzione dei personaggi in Apex Legends.