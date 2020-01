Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite in arrivo, ecco le immagini per la stampa

Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, nuovi modelli e versioni di smartphone android top di gamma approdati sul mercato negli scorsi mesi, sembrano ormai praticamente pronti al debutto. Come interpretare, altrimenti, l'arrivo di immagini per la stampa? Ve ne parliamo più dettagliatamente in questo articolo.

My Smart Price, in collaborazione con Ishan Agarwal, ha pubblicato in esclusiva alcune immagini stampa degli smartphone android Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, ormai in arrivo sul mercato. Anche secondo i nostri colleghi di hdblog.it il debutto sarebbe ormai imminente, ed il bello è che quanto vi mostriamo più avanti coincide perfettamente con il materiale di leak e indiscrezioni delle ultime settimane: tutto torna, insomma. Mancano solo l'ufficialità e le ultime informazioni prima del lancio.

Molto probabilmente la presentazione di Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite si terrà a breve, anche nei prossimi giorni al CES 2020 di Las Vegas. Vi terremo aggiornati, ma non dovrete certamente attendere troppo.