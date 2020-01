Twitch, QuarterJade si emoziona per un regalo a tema

La popolare streamer Twitch QuarterJade è rimasta letteralmente senza parole per un regalo a tema con il suo canale ricevuto durante una trasmissione in diretta. QuarterJade è specializzata in streaming IRL (in-real-life) e durante le festività natalizie, come molti altri suoi colleghi ha passato un po' di tempo con i suoi seguaci.



Durante un momento di gioia incontaminata, il suo compagno streamer Masayoshi, che era in diretta con lei, le ha porto un regalo: un grosso quadro. Quando QuarterJade lo ha aperto è rimasta a bocca aperta, ma lo stupore è aumentato quando il ragazzo le ha spiegato com'è stato realizzato: usando le emote più utilizzate sul canale Twitch della ragazza e circa 8000 dei suoi sub. Che dolcino.



QuarterJade lo ha guardato teneramente e lui scherzando le ha detto che è davvero brava con le reazioni finte. Il romanticismo al tempo di Twitch. Tutto ciò dovrebbe interessarvi? Ovviamente no, ma è sempre meglio di un cane che annusa una vagina o di una streamer che si dimentica il microfono aperto e svela ai suoi seguaci che vuole solo mungerli.